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14:05, 4 декабря 2023Спорт

Роднина оценила удовлетворенность от работы в Госдуме

Депутат Госдумы Ирина Родина заявила, что ей нравится ее работа

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина оценила удовлетворенность от работы в Госдуме. Об этом сообщает Sport24.

«Сейчас я занимаюсь своей социальной и политической деятельностью. Мне нравится моя работа, я помогаю людям и работаю на благо страны», — заявила Роднина. Депутат также положительно ответила на вопрос о наличии у нее политических амбиций.

16 ноября Роднина отреагировала на критику заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в адрес работающих в Госдуме спортсменов. «Почему они думают, что спортсмен даст меньше стране, чем обычный политик? Скажите мне конкретную претензию. Мы работаем на благо страны!», — сказала Роднина.

Роднина завоевала золото в парном катании на Играх 1972, 1976 и 1980 годов. Она также является десятикратной чемпионкой мира. С 2007 года спортсменка является депутатом Госдумы.

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      Алексей Гусев
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