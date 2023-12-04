Депутат Госдумы Ирина Родина заявила, что ей нравится ее работа

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина оценила удовлетворенность от работы в Госдуме. Об этом сообщает Sport24.

«Сейчас я занимаюсь своей социальной и политической деятельностью. Мне нравится моя работа, я помогаю людям и работаю на благо страны», — заявила Роднина. Депутат также положительно ответила на вопрос о наличии у нее политических амбиций.

16 ноября Роднина отреагировала на критику заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в адрес работающих в Госдуме спортсменов. «Почему они думают, что спортсмен даст меньше стране, чем обычный политик? Скажите мне конкретную претензию. Мы работаем на благо страны!», — сказала Роднина.

Роднина завоевала золото в парном катании на Играх 1972, 1976 и 1980 годов. Она также является десятикратной чемпионкой мира. С 2007 года спортсменка является депутатом Госдумы.