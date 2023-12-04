Росгвардия подготовила инструкции по уничтожению техники НАТО в зоне СВО

В Росгвардии подготовили памятки о способах уничтожения танков НАТО в зоне СВО

Росгвардия подготовила инструкции по уничтожению различной техники НАТО в зоне специальной военной операции (СВО), сообщается в Telegram-канале ведомства.

По данным ведомства, одной из приоритетных задач в условиях СВО остается уничтожение танков и другой тяжелой техники противника, поэтому в Росгвардии подготовили памятки о способах поражения поставляемой в Украину техники из западных стран. Речь идет о танках, боевых машинах пехоты (БМП) и MRAP (mine resistant ambush protected) — колесных бронемашинах с усиленной противоминной защитой.

В ведомстве пообещали указать на слабые места боевых машин и их тактико-технические характеристики. Первая инструкция, которую Росгвардия предоставит для изучения сотрудникам, будет касаться американского танка «Абрамс». «Натовская техника горит точно так же, как и любая другая. Главное — знать, как поджечь!», — отмечает ведомство.