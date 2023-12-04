Боец ВС России Алпат: у танка Abrams можно прожечь борта и корму

У танков Abrams есть слабости, которые делают их неприспособленным к реалиям восточноукраинского театра военных действий. Уязвимости танков назвал «Царьграду» гранатометчик батальона «Бастион» 7-й Георгиевской добровольческой бригады СДД.

«Он [Abrams] почти неприступен только во фронтальной проекции, а вот борта и корму вполне можно прожечь даже из РПГ-7 с соответствующим зарядом. Не говоря уже про пушку МТ-12 "Рапира". Есть и главная уязвимость у этого танка - вспомогательная силовая установка, обеспечивающая вращение башни. По сути, это обычный дизель-генератор, "дырчик", с никакой защитой», — поделился боец с позывным Алпат. Он уточнил, что если вывести его из строя, танк потеряет весь смысл.

Кроме того, российский военный отметил, что Abrams похож на немецкий «Тигр» Второй мировой — он бронирован, но при этом дорогой, медленный и не сильно маневренный.

Ранее военный эксперт Владимир Прохватилов рассказал, что двигатели танков M1A1 Abrams быстро забиваются песком и грязью и выходят из строя, что особенно актуально на территории Украины. Кроме того, они потребляют большое количество горючего.

Ранее Forbes отмечал, что воздушные фильтры могут стать главной проблемой при эксплуатации переданных Киеву танков M1A1 Abrams, поскольку двигатель может выйти из строя после попадания грязи в фильтрующие элементы.