США и Британия прибегли к настольным играм для подготовки плана наступления ВСУ

WP: США и Британия готовили план контрнаступления ВСУ с помощью настольных игр

США и Великобритания прибегли к настольным играм для подготовки плана наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет The Washington Post (WP), ссылаясь на разговоры с высокопоставленными чиновниками.

Газета переговорила с более чем 30 высокопоставленными лицам с Украины, из США и стран ЕС. Отмечается, что украинские, американские и британские военные офицеры провели восемь настольных военных игр, чтобы разработать план ведения кампании, однако «Вашингтон просчитался в том, в какой степени Вооруженные силы Украины можно преобразовать в боевую силу западного образца за короткий период».

Военно-тактические игры проводились в первые месяцы 2023 года на базе армии США в Висбадене (Германия). Во время симуляций, каждая из которых длилась несколько дней, участникам было поручено сыграть роль либо российских войск, либо украинских военнослужащих и командиров, действия которых основывались на серьезных ограничениях в живой силе и боеприпасах. Учения проводились с помощью специализированного программного обеспечения для военных игр и электронных таблиц Excel, а иногда просто путем перемещая фигур на карте.

Вместе с тем, по данным WP, стороны временами резко расходились во мнениях по поводу стратегии, тактики и сроков. Пентагон, в частности, хотел, чтобы украинское контрнаступление началось в середине апреля.

Ранее генерал польской армии Леон Коморницкий заявил, что за последние месяцы ВСУ и их западные союзники допустили ряд просчетов, которые привели к отсутствию успехов на передовой. По его мнению, Украина сильно промедлила с планами по контрнаступлению, что позволило Вооруженным силам России должным образом подготовиться к обороне.

Между тем The Economist писал, что Россия может одержать победу в конфликте с Украиной из-за нерешительности западных союзников Киева.