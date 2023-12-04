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09:12, 4 декабря 2023Мир

В армии Великобритании обнаружили многомиллиардную бюджетную дыру

FT: британская армия столкнулась с дефицитом бюджета в 25 миллиардов долларов

Фото: Petros Karadjias / Reuters

Министерство обороны Великобритании столкнулось с дефицитом выделенных правительством средств, суммарно британской армии не хватает более 16,9 миллиарда фунтов (около 22 миллиардов долларов). Об огромной бюджетной дыре со ссылкой на Национальное контрольно-ревизионное управление Британии сообщает Financial Times (FT).

В надзорном органе отметили, что одной из основных причин дефицита стало увеличение расходов на ядерную и военно-морскую программы. Из-за этого Минобороны решило сократить финансирование по значительной части статей бюджета и отложить принятие решений по приоритетам расходов до 2024 года. Под удар также попала программа по восстановлению запасов боеприпасов, которые ранее были отправлены в рамках военной помощи Украине.

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в рамках министров иностранных дел НАТО призвал убедить оружейные компании альянса увеличить производительность для удовлетворения нужд Украины в течение минимум двух лет. Он отметил, что эти меры необходимы, чтобы «продержаться дольше России».

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      Виктория Кондратьева
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