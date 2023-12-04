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09:51, 4 декабря 2023Россия

В Госдуме предложили учредить медаль Байдена и давать ее двум категориям россиян

Депутат Шеремет предложил награждать и трусов и предателей «медалью Байдена»

Фото: Brian Snyder / Reuters

В России нужно учредить медаль имени президента США Джо Байдена для награждения «трусов и предателей». С такой инициативой выступил депутат Госдумы Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

Так парламентарий отреагировал на заявление спикера Палаты представителей Майка Джонсона, выразившего надежду на продвижение по делу об импичменте Байдену.

«С нашей стороны, в параллель конгрессу, нужно учредить медаль имени горе-злоумышленника Джо Байдена», — сказал Шеремет. На аверсе медали он предложил изобразить скользящего по трапу Байдена, а на реверсе — Владимира Зеленского с подписью «палач и предатель украинского народа».

К такой награде должны быть представлены те россияне, которые покинули Россию и распространяли недостоверные сведения о ней, добавил Шеремет. Медаль, по его замыслу, должна крепиться «к колодке, переливающейся всеми цветами радуги».

Ранее Шеремет предложил начать работу над созданием в России новой идеологии. По его словам, стране необходимо единое мировоззрение и идеалы. Общая идеология позволит обозначить путь развития Росси в долгосрочной перспективе, подчеркнул он.

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      Алан Босиков
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