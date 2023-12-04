В Минсельхозе отреагировали на информацию о подорожании пельменей и колбасы

В Минсельхозе опровергли сообщения о подорожании пельменей и колбасы на 9-20 %

Появившиеся в средствах массовой информации сообщения о резком подорожании пельменей и колбасных изделий не соответствует действительности. Цены на эти виды продукции не выросли на 9-20 процентов с начала 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Минсельхоза.

В ведомстве отметили, что объемы запасов этих видов продукции находятся на оптимальном уровне, а цены на них продолжаются оставаться стабильными.

«Динамика (роста стоимости пельменей и колбасных изделий в России — прим. «Ленты.ру») находится в пределах общей инфляции», — заключили в ведомстве.

О подорожании пельменей на 20 процентов в годовом выражении ранее сообщал Telegram-канал Shot. При этом уточнялось, что только за ноябрь розничная стоимость этого вида продукции в стране увеличилась на восемь процентов. Цены на колбасные изделия, как утверждалось, с января выросли на девять процентов. Подорожание объяснили нехваткой мясных полуфабрикатов из-за распространения африканской чумы свиней и птичьего гриппа.