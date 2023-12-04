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15:44, 4 декабря 2023Бывший СССР

В Молдавии вызвали на слушания собиравшего в зону СВО отряд бойцов политика

Прокуратура Молдавии вызвала на слушания политика, собиравшего бойцов в зону СВО

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Прокуратура Молдавии вызвала на слушания лидера местной Партии регионов, главу Конгресса молдавских диаспор в России Александра Калинина из-за формирования им отряда бойцов для участия в специальной военной операции (СВО). Сообщение ведомства передает РИА Новости.

Внимание прокуратуры привлекло заявление Калинина о создании отряда молдаван «Днестр» имени Дмитрия Кантемира для участия в боевых действиях на Украине. Собиравшего солдат политика вызвали на слушания для присвоения ему процессуально-уголовного статуса.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров заявил, что Молдавия может стать следующей жертвой в гибридной войне Запада против России.

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