В Молдавии вызвали на слушания собиравшего в зону СВО отряд бойцов политика
Прокуратура Молдавии вызвала на слушания политика, собиравшего бойцов в зону СВО
Прокуратура Молдавии вызвала на слушания лидера местной Партии регионов, главу Конгресса молдавских диаспор в России Александра Калинина из-за формирования им отряда бойцов для участия в специальной военной операции (СВО). Сообщение ведомства передает РИА Новости.
Внимание прокуратуры привлекло заявление Калинина о создании отряда молдаван «Днестр» имени Дмитрия Кантемира для участия в боевых действиях на Украине. Собиравшего солдат политика вызвали на слушания для присвоения ему процессуально-уголовного статуса.
Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров заявил, что Молдавия может стать следующей жертвой в гибридной войне Запада против России.