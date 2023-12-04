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14:20, 4 декабря 2023Силовые структуры

В СК возбудили дело из-за отравившейся угарным газом семьи из четырех человек

В Крыму завели дело из-за отравившейся угарным газом российской семьи с детьми

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Республике Крым возбудили уголовное дело из-за отравившейся угарным газом семьи из четырех человек. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщает официальный Telegram-канал Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в частном доме села Укромное были обнаружены супруги и двое их детей 8 и 12 лет, не подававшие признаков жизни. Еще трое детей пары в возрасте 16,19 и 20 лет были госпитализированы в медучреждение, где им была оказана медицинская помощь. На место выехала группа из числа руководства управления криминалистики.

Специалисты провели осмотр дома, в том числе изучили отопительные приборы, газовый котел и системы вентиляции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Силовики намерены дать оценку действиям контролирующих служб.

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      Владимир Седов
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