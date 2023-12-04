В Тамбове прошел театральный фестиваль «Виват, театр!»

В Тамбове театральный фестиваль «Виват, театр!» собрал около 3000 зрителей

Театральный фестиваль «Виват, театр!» состоялся в Тамбове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе местного молодежного театра.

Мероприятие проходило с 24 ноября по 3 декабря. В общей сложности фестиваль собрал около 3000 зрителей, которые увидели 20 спектаклей. «В фестивале участвовало 18 коллективов, или примерно 160 человек», — рассказали собеседники агентства.

Отмечается, что в 2023 году организаторы мероприятия решили привлечь множество самодеятельных и учебных театров, а также сделали упор на молодых актеров, которые только находятся в стадии обучения.

По данным издания, участниками фестиваля стали коллективы из Тамбовской, Московской, Воронежской, Вологодской, Пензенской и Самарской областей.

Ранее стало известно, что в Северной Осетии в рамках Года осетинской «Нартиады» состоится международный фольклорный фестиваль «Арфæ». Мероприятие будет проходить с 10 по 13 декабря. По данным издания, в фестивале примут участие творческие коллективы из регионов СКФО, Южной Осетии и Абхазии.

