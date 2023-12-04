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19:34, 4 декабря 2023Спорт

Видео с Акинфеевым поразило европейских фанатов

Кадр: CSKA TV / YouTube

Пользователи Twitter в комментариях аккаунта Eurofoot поразились видео с участием вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова».

На видео 37-летний футболист пытается исполнить удар от ворот, установив мяч на снежную кочку. В итоге арбитр встречи запретил действие, однако ролик завирусился в сети. При этом в комментариях европейских фанатов больше всего поразило спортивное долголетие Акинфеева.

Многие юзеры вспоминали, как вратарь играл десять и 15 лет назад. «Я знал Акинфеева еще до того, как Месси выиграл первый "Золотой мяч", как он до сих пор играет?», «Он все еще играет?», «Акинфеев? Это безумие» — писали они.

Встреча между ЦСКА и «Ростовом» прошла 3 декабря. Матч был под угрозой срыва из-за накрывшего столицу снегопада, однако судейская бригада приняла решение провести игру. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Акинфеев на протяжении всей карьеры выступает за ЦСКА. Вместе со столичным клубом он шесть раз выигрывал чемпионат России, семь раз — Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, в составе армейцев Акинфеев стал обладателем Кубка УЕФА.

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      Анастасия Борисова
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