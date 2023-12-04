Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:41, 4 декабря 2023Интернет и СМИ

У Винокура нашли долг перед налоговой

Юморист Владимир Винокур задолжал налоговой 527 тысяч рублей
Владимир Винокур

Владимир Винокур. Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

У известного российского юмориста Владимира Винокура нашли долг перед налоговой службой. О задолженности артиста эстрады стало известно Telegram-каналу «Звездач».

Утверждается, что Винокур задолжал налоговой 527 тысяч рублей. Другие подробности не приводятся.

Отмечается, что в 2018 году на артиста и его соседей подали в суд из-за долгов по оплате коммунальных услуг. Сумма долга составляла 1,5 миллиона рублей. Сам Винокур, комментируя иск, заявил, что оплачивает счета вовремя и долгов у него нет.

Ранее «Звездач» сообщил о задолженности телеведущей и певицы Ольги Бузовой. Утверждалось, что у нее обнаружили долг в размере 192 тысяч рублей. Позднее телезвезда опровергла эту информацию, назвав ее фейком. Она заверила, что регулярно платит налоги.

В июле стало известно, что сотрудники налоговой службы намерены провести серию проверок в отношении блогеров из-за подозрительной информации в счетах и недостоверных налоговых отчетов. В список подозреваемых в неуплате налогов попали Ольга Бузова, Ксения Бородина, Николай Соболев, Виктория Боня, Ида Галич и Гоар Аветисян.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Босс таинственного наркокартеля сделал щедрый подарок властям. Зачем он купил остров Тайвань и теперь отдает его Италии?

      Зеленский решился на отчаянный шаг из-за угрозы бунта

      Путин высказался о русофобии в странах Прибалтики

      Словакия исключила поставки оружия и боеприпасов Украине

      Глава МВД Эстонии допустил закрытие границ с Россией

      Саперы взорвали служившую игрушкой детям и украшавшую сад пенсионеров бомбу

      Обвинение запросило 19,5 года колонии обвиняемому в хищениях экс-министру

      «Динамо» обыграло «Рубин» в матче РПЛ

      Путин оценил ситуацию с мигрантами

      Путин заявил об отсутствии контактов в отношениях со Швецией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости