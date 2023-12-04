У Винокура нашли долг перед налоговой

Юморист Владимир Винокур задолжал налоговой 527 тысяч рублей

У известного российского юмориста Владимира Винокура нашли долг перед налоговой службой. О задолженности артиста эстрады стало известно Telegram-каналу «Звездач».

Утверждается, что Винокур задолжал налоговой 527 тысяч рублей. Другие подробности не приводятся.

Отмечается, что в 2018 году на артиста и его соседей подали в суд из-за долгов по оплате коммунальных услуг. Сумма долга составляла 1,5 миллиона рублей. Сам Винокур, комментируя иск, заявил, что оплачивает счета вовремя и долгов у него нет.

Ранее «Звездач» сообщил о задолженности телеведущей и певицы Ольги Бузовой. Утверждалось, что у нее обнаружили долг в размере 192 тысяч рублей. Позднее телезвезда опровергла эту информацию, назвав ее фейком. Она заверила, что регулярно платит налоги.

В июле стало известно, что сотрудники налоговой службы намерены провести серию проверок в отношении блогеров из-за подозрительной информации в счетах и недостоверных налоговых отчетов. В список подозреваемых в неуплате налогов попали Ольга Бузова, Ксения Бородина, Николай Соболев, Виктория Боня, Ида Галич и Гоар Аветисян.