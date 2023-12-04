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18:01, 4 декабря 2023Наука и техника

В играх будущего появится озвучка от геймеров

TechSpot: EA запатентовала технологию озвучки игр геймерами

Фото: ELLA DON / Unsplash

Компания Electronic Arts (EA) запатентовала технологию, позволяющую озвучивать игры непосредственно геймерами. Об этом сообщает издание TechSpot.

В раскрытом документе говорится о новом способе, который позволит игрокам добавить свой голос в игру. По словам журналистов, технология от EA предусматривает, что геймер будет иметь возможность дать свой голос главному герою или другим персонажам.

Новый метод основан на искусственном интеллекте (ИИ) и включает в себя сложную систему генерации речи. Согласно описанию, непосредственно перед игровым процессом пользователь должен будет сказать в микрофон несколько фраз — спустя некоторое время ИИ сгенерирует на основе голоса реплики для персонажей.

По словам журналистов, новый способ может серьезно изменить индустрию игр, так как студии смогут отказаться от озвучивания своих тайтлов. Однако авторы выразили беспокойство, что технология от Electronic Arts будет точно передавать тон, эмоции и акцент.

Ранее журнал The Time назвал Alan Wake II лучшей игрой 2023 года. В список также попали Baldur’s Gate 3, «Человек-Паук 2», The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Resident Evil 4, Dead Space, Super Mario Bros. Wonder, Star Wars Jedi: Survivor, Diablo IV и Dredge.

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      Андрей Ставицкий
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