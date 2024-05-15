Эксперт оценил влияние возможного ввода войск НАТО на ход конфликта на Украине

Военный эксперт Сергей Полетаев: бригады из Франции не изменят ход СВО

Страны НАТО не смогут изменить ход конфликта на Украине, даже если они решат символически направить подразделения на украинскую территорию. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный обозреватель, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

«[Президент Франции] Эммануэль Макрон, к примеру, может сделать вид, что он отправит войска. Пошлет символически одну-две бригады в Одессу, повторит интервенцию времен Гражданской войны. Повлияет это как-то на ситуацию на фронте? Нет», — подчеркнул эксперт, указав на численную разницу между российскими и украинскими подразделениям в 120-150 тысяч человек.

Иностранные бригады, наоборот, могут стать важной целью для Вооруженных сил России. В то же время к полномасштабному вводу войск, который теоретически мог бы изменить расклад сил, в странах Запада сейчас не готовы, считает Полетаев.

«А чтобы повлиять на ход конфликта, чтобы хотя бы выправить ситуацию и уравнять силы, французские сухопутные силы должны отправиться на Украину целиком. Со штабами, водителями, поварами, интендантами. (...) Но решиться на такое Эммануэль Макрон, я практически уверен, не сможет», — отметил он.

Ранее в Эстонии опровергли информацию о возможности отправки войск на Украину. Министр обороны страны Ханно Певкур назвал «слишком смелой интерпретацией» слова советника эстонского президента по вопросам национальной безопасности Мадиса Ролла о том, что эстонские солдаты могли бы выполнять «тыловые функции» на украинской территории.

