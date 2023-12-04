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07:39, 4 декабря 2023Силовые структуры

В Wildberries рассказали о хищении 385 миллионов рублей компании в 2021 году

В Wildberries рассказали о ходе дела о хищении 385 млн рублей в 2021 году

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

В 2021 году мошенники смогли похитить у Wildberries более 385 миллионов рублей. Об этом представитель маркетплейса рассказал РБК.

Он объяснил, что около 50 преступников действовали по однотипной схеме, используя ошибку в системе оплаты. 14 из них привлечены к уголовной ответственности, они или осуждены или ожидают вынесения приговора. Еще несколько человек сбежали из страны. Следствие продолжается.

Собеседник издания рассказал, что злоумышленники открывали на площадке свой магазин, наполняли его несуществующими товарами наподобие курсов по фитнесу или прыжков с парашютом. Затем преступники оформляли покупку, но оплату не проводили. В результате внутренняя система Wildberries считала, что покупка была совершена, и переводила «продавцам» деньги компании.

Ранее сообщалось, что сотрудники Wildberries обокрали маркетплейс более чем на полмиллиарда рублей. Согласно информации Telegram-канала Shot, с января 2022 года работники компании меняли ценники на дорогих товарах, а потом сами выкупали их по низкой стоимости. Отмечается, что они вносили изменения в базу данных Wildberries. Так, например, стоимость продукта, которая достигала 100 тысяч рублей, неизвестным способом снижалась до 100 рублей.

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      Марина Совина
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