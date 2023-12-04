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16:04, 4 декабря 2023Экономика

Российский производитель спиртного решил выйти на индийский рынок

«Абрау-Дюрсо» вложит $4 млн в производство алкогольных напитков в Индии

Фото: Unsplash

Российский производитель вина «Абрау-Дюрсо» решил выйти на индийский рынок. Об этом заявил президент группы компаний Павел Титов, его слова приводит «Интерфакс».

В запуск мощностей по выпуску спиртного компания вложит около четырех миллионов долларов. Компания недавно создала совместное предприятие и намерена совершенствовать уже существующее производство рядом с Нью-Дели с местными партнерами, пояснил Титов. В созданном совместном предприятии 51 процент акций принадлежит российскому производителю.

До 2026 года предприятие в Индии должно выйти на объемы производства в шесть миллионов литров в год. Основным продуктом станут слабоалкогольные газированные напитки в формате ready-to-drink в банках и бутылках, объяснил Титов.

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Ранее Титов заявил, что бутылка хорошего тихого российского вина стоит как минимум 350-400 рублей. У игристого вина производственный цикл сложнее, следовательно, и себестоимость выше, поэтому бутылка такого напитка должна стоить не менее 400-450 рублей, заявил представитель «Абрау-Дюрсо». По его словам, цена отечественного вина зависит от сырья, финансирования виноградников, рабочей силы и комплектующих.

Летом 2023 года власти приняли решение увеличить акцизы на алкоголь почти в три раза — вдобавок к «контрсанкциям», увеличившим пошлины на зарубежные вина. По мнению руководителя «Абрау-Дюрсо», эта мера пойдет на пользу российским производителям. Российские компании ждут, что правительство подготовит поправки в закон, которые предусмотрят компенсации возросших трат. Это позволит не повышать цены и сделает российские вина более конкурентными, пояснил Титов.

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      Вячеслав Агапов
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