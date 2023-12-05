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17:04, 5 декабря 2023Россия

Эксперт рассказала о правильном поведении при встрече с тигром

Эксперт Сутырина: при встрече с тигром нужно дать понять, что вы человек

Фото: Unsplash

При встрече с любым крупным хищником, будь то тигр или медведь, нужно дать понять, что вы человек, поскольку обычно дикие животные не хотят такой встречи и уходят. Об этом рассказала директор ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный заповедник» Светлана Сутырина, сообщают во вторник, 5 декабря, «Известия».

«Если вы уже увидели тигра и поняли, что и он вас увидел, ни в коем случае нельзя бежать. Надо говорить громко и спокойно, при этом дать возможность животному уйти, и самому постепенно отступать, не поворачиваясь к зверю спиной», — рассказала эксперт.

Комментируя недавний случай в Хабаровском крае, где тигр лишил жизни местного жителя, она предположила, что, судя по имеющимся данным, мужчина пошел по следам за тигром и застал хищника у добычи. Поэтому, по сути, он своим поведением сам спровоцировал зверя.

«Возможно, это была его первая удачная охота за долгое время, и он отстаивал свою добычу», — предположила специалист.

4 декабря сообщалось, что в Хабаровском крае в километре от села Обор нашли растерзанного тигром пенсионера, врачи не смогли его спасти. Амурский тигр выследил собаку мужчины и унес ее в лес. Он услышал визг питомца и отправился вслед за хищником в чащу, чтобы спасти собаку. Когда он нашел питомца без признаков жизни, его заметил тигр и впоследствии напал.

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      Игорь Дмитров
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