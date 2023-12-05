Стало известно об использовании атаки ХАМАС на Израиль для заработка

Израиль заподозрил биржевых игроков в осведомленности о дате нападения ХАМАС

Власти Израиля начали расследование по поводу действий некоторых биржевых игроков, которые могли заранее знать об атаке радикального палестинского движения ХАМАС и использовать его для заработка на акциях, сообщает Reuters.

Поводом для проверки стали выводы американских исследователей, изучивших динамику торгуемого на Нью-Йоркской фондовой бирже фонда MSCI Israel Exchange-Traded Fund, который объединяет ценные бумаги израильских компаний. Как оказалось, за несколько дней до нападения интерес к нему резко вырос. Так, 2 октября объем коротких продаж — так называется сделка, инициатор которой хочет заработать на скором падении ценных бумаг, — вырос с обычных 2000 до 227 тысяч.

А непосредственно перед вторжением короткие продажи выросли и на Тель-Авивской фондовой бирже. Ситуация выглядит так, словно некоторые трейдеры точно знали дату нападения боевиков и решили воспользоваться случаем. Только сделки с акциями банка Leumi, крупнейшего в Израиле, могли принести биржевым игрокам 862 миллиона долларов.

При этом объем коротких продаж был выше, чем во время остальных кризисов, таких как война Израиля и Газы в 2014 году, мировой финансовый кризис в 2008 и пандемия COVID-19.

Ранее Центробанк Израиля подсчитал, что война с ХАМАС может нанести экономике страны ущерб в размере 53 миллиардов долларов. Суточные потери оцениваются в 260-270 миллионов долларов. При этом затягивание боевых действий может увеличить расходы.