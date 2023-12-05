Ледопад на Курилах показали на фото

Замерзшие потоки воды в скалах показали на фото на Парамушире

Необычное явление на курильском острове Парамушир показали на фото. Серия снимков была опубликована в Telegram-канале «Путешествия по Северным Курилам».

На кадрах запечатлены замерзшие потоки воды в скалах. «Недалеко от города Северо-Курильска образовался вот такой ледопад», — говорится в подписи к посту.

Ранее туристы сняли на видео извержение вулкана Эбеко на Парамушире. На кадрах было видно, как из жерла вулкана происходят густые выбросы темно-серого пепла и газа.

В ноябре на острове Кунашир заметили первые проявления зимы — вершина действующего вулкана Менделеева высотой 886 метров была слегка припорошена снегом. «Как сахарной пудрой присыпан», — говорилось в подписи к снимку.