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11:12, 5 декабря 2023Моя страна

Ледопад на Курилах показали на фото

Замерзшие потоки воды в скалах показали на фото на Парамушире
Парамушир

Парамушир. Фото: «ОТВ Сахалин» / YouTube

Необычное явление на курильском острове Парамушир показали на фото. Серия снимков была опубликована в Telegram-канале «Путешествия по Северным Курилам».

На кадрах запечатлены замерзшие потоки воды в скалах. «Недалеко от города Северо-Курильска образовался вот такой ледопад», — говорится в подписи к посту.

Ранее туристы сняли на видео извержение вулкана Эбеко на Парамушире. На кадрах было видно, как из жерла вулкана происходят густые выбросы темно-серого пепла и газа.

В ноябре на острове Кунашир заметили первые проявления зимы — вершина действующего вулкана Менделеева высотой 886 метров была слегка припорошена снегом. «Как сахарной пудрой присыпан», — говорилось в подписи к снимку.

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      Варвара Кошечкина
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