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17:36, 5 декабря 2023Спорт

Назван лучший молодой футболист года в РПЛ

Константин Тюкавин назван лучшим молодым футболистом года в РПЛ

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин стал лауреатом премии «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому футболисту года в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщается на сайте Детской футбольной лиги (ДФЛ).

Победитель определялся по итогам голосования специалистов из числа руководителей футбольных ведомств, представителей тренерского штаба сборных команд России, представителей руководящего аппарата и тренерского штаба команд РПЛ, ветеранов футбола и журналистов ведущих СМИ. 60 из 100 участников голосования назвали Тюкавина лучшим.

Второе место в голосовании занял полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов, на третьей строчке расположился хавбек московского «Локомотива» Артем Карпукас. За приз боролись игроки не старше 21 года.

Тюкавин — воспитанник «Динамо», в составе москвичей он дебютировал в 2020 году. В нынешнем сезоне Тюкавин с восемью голами является лучшим бомбардиром команды в РПЛ.

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      Алексей Гусев
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