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16:14, 5 декабря 2023Россия

Названы самые популярные темы вопросов россиян для прямой линии с Путиным

ОНФ: россияне больше всего спрашивают Путина по темам здравоохранения и соцсферы
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Большая часть вопросов россиян для прямой линии с президентом Владимиром Путиным затрагивает здравоохранение и социальную сферу. Самые популярные темы раскрыли в «Общероссийском народном фронте» (ОНФ) в беседе с «Известиями».

Как сообщили в объединении, вопросы поступают в Центр обработки обращений практически каждую минуту. По словам руководителя ОНФ в Свердловской области Вадима Савина, большая часть обращений касаются здравоохранения, пенсий, различных пособий, образования, а также льгот для многодетных семей. Кроме того, многие россияне интересуются газификацией.

Координатор «Молодежки ОНФ» Дмитрий Митин рассказал, что россияне звонят целыми коллективами, чтобы задать волнующий их вопрос. «Мы видим и пропускаем через сердце истории жизненные, иногда пожелания, иногда, конечно, и определенные проблемы», — поделился он.

Ранее в Кремле заявили, что задать вопрос Путину сможет даже президент Украины Владимир Зеленский. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, спросить что-либо у главы государства можно из любой точки мира.

Прямая линия и большая пресс-конференция Путина пройдут 14 декабря в едином формате. Президент ответит на вопросы журналистов и жителей страны. Глава государства сам выберет обращения россиян.

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      Сергей Истомин
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