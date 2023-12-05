Описано будущее цен на нефть в 2024 году

Аналитик Демидов допустил рост цен на нефть выше 100 долларов в 2024 году

На текущий момент на стоимость нефти влияют очень много разнонаправленных факторов, рассказал независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Он назвал основные из них и описал будущее цен на черное золото в 2024 году в беседе с «Лентой.ру».

Аналитик отметил, что последняя встреча ОПЕК+ не была успешной, так как после объявления ее результатов цена на нефть не пошла вверх, как это обычно происходило. По его словам, в организации произошел раскол, потому что некоторые страны отказались соблюдать какие-либо правила по снижению добычи. «Отсюда следует, во-первых, что существует проблема в ОПЕК+, во-вторых, что самым крупным странным-экспортерам придется решать эту проблему в следующем году, это, в первую очередь, Саудовской Аравии, во вторую очередь, России», — поделился Демидов.

Другой важный момент, на его взгляд, не то, сколько добывают нефти, а за сколько ее покупают. Собеседник «Ленты.ру» напомнил, что с начала октября стоимость энергоносителя практически всегда падала. Он счел снижение цены весьма странным, так как именно в этот период началась военная операция в Израиле и Палестине, и была вероятность вовлечения в конфликт арабских стран и Ирана. Последний — один из возможных крупнейших поставщиков нефти, и, более того, страна, которая может заблокировать Ормузский пролив, через который поставляется 25 процентов всей мировой нефти, подчеркнул эксперт.

Но почему-то нефть никак не отреагировала. Более того, пошла вниз. А надо вспомнить, что допустим в 73-м году, когда начался арабо-израильский конфликт, цена взлетела более чем в три раза на нефть за очень короткий промежуток времени. Скорее всего, это искусственно созданная цена, которую делают крупнейшие нефтяные трейдеры, которые играют на понижение цены на нефть. В ситуации, которая происходит, можно заподозрить достаточно крупный сговор против стран-добытчиков нефти Владимир Демидов аналитик

В числе тенденций, которые ожидаются в следующем году, Демидов выделил снижение потребления нефти и снижение добычи ОПЕК+. 2024-й станет сложным годом и пройдет в экономической борьбе между добытчиками, поставщиками и покупателями, полагает он. «Скорее всего, если страны решат не обострять конфликт, нефть будет колебаться в пределах от 80 до 90-95 долларов. Во всех остальных случаях, если вдруг страны пойдут на обострение конфликта, нефть может прыгать очень сильно и будет расти до 100 и выше», — спрогнозировал Демидов.

Аналитик также обратил внимание, что существенное влияние на стоимость нефти может оказать вероятный военный конфликт между Гайаной и Венесуэлой. Он пояснил, что Венесуэла — страна с крупнейшими залежами нефти в мире, на которые наложены санкции, а Гайана сейчас претендует на месторождение, которое находится на спорных территориях.

Это тоже может подстегнуть нефтяные цены в какой-то среднесрочной перспективе. Но я думаю, что если будет военный конфликт, то за Гайану вступятся крупнейшие западные страны, и Венесуэла будет обречена. В этой ситуации я допускаю переворот в Венесуэле, в этой ситуации месторождения Венесуэлы станут открытыми для Запада, и тогда цены на нефть существенно упадут уже в долгосрочной перспективе Владимир Демидов аналитик

В понедельник, 4 декабря, фьючерсные контракты на эталонный сорт нефти Brent упали до 78 долларов за баррель, что стало реакцией рынка на результат министерской встречи ОПЕК+. Важным фактором стал демарш Анголы, которая отказалась исполнять предложенные ей квоты. Представитель африканского государства заявил, что если страна столкнется с давлением по этому поводу, то может покинуть ОПЕК.