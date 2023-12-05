«Президент принял оплату?» Пресс-секретарь Байдена завершила брифинг после неудобного вопроса

DC: пресс-секретарь Белого дома закончила брифинг после вопроса о Байдене

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер уклонилась от вопроса о расследовании надзорного комитета Палаты представителей Конгресса США. В докладе говорилось, что компания сына президента США Джо Байдена Хантера ежемесячно направляла платежи американскому лидеру. Средства были получены от «компаний, связанных с китайским государством, других иностранных лиц и фирм».

Пресс-секретарь Байдена заявила, что не видела отчет

Как писало издание The Daily Caller (DC), корреспондент Real Clear Politics Фил Вегманн в ходе брифинга спросил Карин Жан-Пьер, принимал ли президент оплату. «Президент принимал оплату? И зачем нужно было это соглашение, если они [Байден и его сын] никогда не вели совместный бизнес?» — спросил Вегманн.

В ответ Жан-Пьер заявила, что не видела отчета и предложила журналисту обратиться по этому вопросу в офис адвоката Белого дома. Затем она закрыла свою папку и завершила брифинг.

Конгресс США уличил Байдена в получении денег от компании его сына

В расследовании, инициированном надзорным комитетом Палаты представителей, который контролируется республиканцами, заявляется, что Байден вовлечен в бизнес-операции своих родственников, якобы торговавших его именем по миру.

«Сегодня председатель комитета палаты представителей по надзору и подотчетности Джеймс Комер обнародовал банковские записи, свидетельствующие, что бизнес-структура Хантера Байдена осуществляла прямые ежемесячные платежи Джо Байдену», — сказано в заявлении комитета, сделанном во вторник, 5 декабря.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

По данным специалистов, корпорация Owasco PC, принадлежащая сыну Байдена, получала средства от «компаний, связанных с китайским государством, других иностранных лиц и фирм». Конгрессмены заявляют, что президент США, вопреки собственным заявлениям, получал выгоду от «практикуемых его семьей схем торговли влиянием».

Конгресс США примет решение по импичменту Байдену в начале 2024 года

Председатель юридического комитета палаты Джим Джордан Палаты представителей Конгресса США заявил, что решение по импичменту президенту США планируют принять в начале 2024 года. По его словам, необходимо поговорить с последними несколькими свидетелями, однако это будет сделано как можно скорее. Процедура импичмента станет для конгрессменов ключевой по возвращении с новогодних праздников.

Председателю юридического комитета палаты также задали вопрос, будет ли принято решение по предъявлению импичмента действующему американскому президенту до середины 2024 года. «Да, полагаю, что решение в том или ином виде будет принято до этого», — ответил он.