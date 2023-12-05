Родителей съевшего наркотик двухлетнего россиянина оштрафовали на 500 рублей

В Екатеринбурге оштрафовали родителей съевшего метадон двухлетнего мальчика

В Екатеринбурге родителей двухлетнего мальчика, который попал в больницу с отравлением тяжелым наркотиком — метадоном — оштрафовали на 500 рублей. Об этом пишет Ural Mash в Telegram.

По информации издания, россияне заверили, что якобы не приносили метадон домой. В результате их привлекли к ответственности по административной статье о неисполнении родительских обязанностей, наказание по которой предусматривает штраф в 500 рублей. Стоит ли вопрос о возбуждении уголовного дела, не уточняется.

Об отравлении двухлетнего мальчика метадоном стало известно 5 декабря. Ребенок с матерью и отцом приехали в Екатеринбург и живут в городе с октября, они остановились у знакомых пенсионеров. В какой-то момент родители ушли в магазин, оставив сына. Когда они вернулись, то обнаружили малыша в вялом состоянии с синеющими губами. Впоследствии супруги признались, что уже три недели употребляют наркотики.

Ранее аналогичный случай произошел в подмосковном Красногорске. Там с отравлением метадоном госпитализировали двухлетнюю девочку.

Кроме того, в ноябре крупнейшее за 20 лет отравление наркотиками зафиксировали в Астрахани. Пострадавшие также употребляли метадон. В больницы попали не менее 25 человек, еще троих обнаружили без признаков жизни. Предварительно, все пострадавшие приняли наркотик из одной партии, которую распространяли через закладки мигранты-нелегалы.