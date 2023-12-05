Роднина высмеяла заявление украинки Магучих о российских спортсменах
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина высмеяла заявление украинской легкоатлетки Ярославы Магучих относительно российских спортсменов. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».
«Всякий детский сад я не хочу комментировать. Мы давно говорили о спортсменах с Украины», — заявила Роднина. Она добавила, что не слышала о достижениях Магучих.
Ранее 5 декабря Магучих призвала каждого поддержать запрет для россиян и белорусов на участие в международных турнирах. Она назвала спортсменов сильными и непоколебимыми людьми, обратив внимание на то, что украинцы выходят на соревнования со скорбью.
Магучих является чемпионкой мира и Европы по прыжкам в высоту. На Олимпийских играх 2020 года в Токио она завоевала бронзовую награду.