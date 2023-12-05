Роднина высмеяла заявление украинки Магучих о российских спортсменах

Депутат Роднина назвала детским садом призыв украинки Магучих отстранить россиян

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина высмеяла заявление украинской легкоатлетки Ярославы Магучих относительно российских спортсменов. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Всякий детский сад я не хочу комментировать. Мы давно говорили о спортсменах с Украины», — заявила Роднина. Она добавила, что не слышала о достижениях Магучих.

Ранее 5 декабря Магучих призвала каждого поддержать запрет для россиян и белорусов на участие в международных турнирах. Она назвала спортсменов сильными и непоколебимыми людьми, обратив внимание на то, что украинцы выходят на соревнования со скорбью.

Магучих является чемпионкой мира и Европы по прыжкам в высоту. На Олимпийских играх 2020 года в Токио она завоевала бронзовую награду.