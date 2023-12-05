Жена четыре года не могла лишиться девственности из-за неумелого мужа

Супружеская пара из китайского города Бицзе, провинция Гуйчжоу, четыре года занималась сексом неправильно. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

26-летний мужчина и его 24-летняя жена обратились к акушеру-гинекологу Лю Хунмэй и рассказали, что никак не могут зачать ребенка, хотя регулярно занимаются сексом. Женщина добавила, что обычно секс причиняет ей боль, но она терпит, потому что хочет забеременеть.

При осмотре Лю Хунмэй обнаружила, что пациентка так и не лишилась девственности. Дальнейший осмотр подтвердил ее подозрения: оказалось, что все это время супруги по ошибке занималась анальным сексом. Именно поэтому женщина не могла забеременеть.

Четыре года брака — и ни муж, ни жена все еще не разобрались, как зачать ребенка. Пары, которые не знают настолько общеизвестных вещей, встречаются очень редко Лю Хунмэй акушер-гинеколог

Лю Хунмэй объяснила супругам, в чем именно заключалась их ошибка, и выдала им книжку по половому просвещению. Это возымело эффект: спустя несколько месяцев им все же удалось зачать ребенка. В знак благодарности они подарили больнице живую курицу и сто яиц.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании, которая восемь лет не могла зачать ребенка, забеременела дважды за неделю. Первоначально женщина забеременела благодаря ЭКО, а за несколько дней до операции — естественным путем.