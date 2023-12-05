Стилистка назвала необходимые зрелым россиянкам модные вещи

Стилистка Соколова назвала рубашку необходимой вещью для зрелых россиянок

Стилистка Словена Соколова назвала необходимые зрелым россиянкам модные вещи. Соответствующий материал публикует Teleprogramma.pro.

Если 40 в наше время стали новыми 20, то 50, по всей видимости, новыми 30. А это значит, что девочкам 50+ открыты двери всех магазинов. Главное, не прогадать с современной формой и фасоном. Не взирая, в какой вы форме, тонкой лани или женщина с формами, вы находитесь, рекомендую забыть обтягивающие фасоны. Они или демонстрируют лишнее, или, если ничего лишнего нет, указывают на паспортный возраст Словена Соколова стилист

Так, в список необходимых предметов гардероба вошли прямое платье миди или макси любого любимого цвета без принта или с геометрическим рисунком. Помимо этого, по словам специалистки, важно также иметь прямой жакет до середины бедра с полноценным рукавом и свободную рубашку из шелка или хлопка.

Кроме того, Соколова призвала приобрести брюки в тон пиджаку, удлиненный кардиган с принтом и юбка-трубу. «Эта юбка может быть из экокожи, джинсы или шерсти. Ее главная фишка — в форме. Берите ту, которая будет по щиколотку или на две ладони выше щиколотки. Откажитесь от форменной юбки-карандаш чуть ниже колена», — продолжила она.

Среди прочего, стилистка посоветовала пополнить гардероб пальто или тренчем длины миди или макси. Вдобавок она обратила внимание на лоферы, кеды из кожи, ботильоны на невысоком каблуке и лодочки. В заключение она напомнила о важности наличия джинсов и сумки-шопера из кожи.

Ранее россиянкам назвали самые модные образы для встречи Нового года. Для упомянутого мероприятия эксперт предложила обратить внимание на красный брючный костюм или коктейльное платье такой же расцветки.