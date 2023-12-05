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12:47, 5 декабря 2023Ценности

Стилистка назвала необходимые зрелым россиянкам модные вещи

Стилистка Соколова назвала рубашку необходимой вещью для зрелых россиянок

Фото: Unsplash

Стилистка Словена Соколова назвала необходимые зрелым россиянкам модные вещи. Соответствующий материал публикует Teleprogramma.pro.

Если 40 в наше время стали новыми 20, то 50, по всей видимости, новыми 30. А это значит, что девочкам 50+ открыты двери всех магазинов. Главное, не прогадать с современной формой и фасоном. Не взирая, в какой вы форме, тонкой лани или женщина с формами, вы находитесь, рекомендую забыть обтягивающие фасоны. Они или демонстрируют лишнее, или, если ничего лишнего нет, указывают на паспортный возраст

Словена Соколовастилист

Так, в список необходимых предметов гардероба вошли прямое платье миди или макси любого любимого цвета без принта или с геометрическим рисунком. Помимо этого, по словам специалистки, важно также иметь прямой жакет до середины бедра с полноценным рукавом и свободную рубашку из шелка или хлопка.

Кроме того, Соколова призвала приобрести брюки в тон пиджаку, удлиненный кардиган с принтом и юбка-трубу. «Эта юбка может быть из экокожи, джинсы или шерсти. Ее главная фишка — в форме. Берите ту, которая будет по щиколотку или на две ладони выше щиколотки. Откажитесь от форменной юбки-карандаш чуть ниже колена», — продолжила она.

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Среди прочего, стилистка посоветовала пополнить гардероб пальто или тренчем длины миди или макси. Вдобавок она обратила внимание на лоферы, кеды из кожи, ботильоны на невысоком каблуке и лодочки. В заключение она напомнила о важности наличия джинсов и сумки-шопера из кожи.

Ранее россиянкам назвали самые модные образы для встречи Нового года. Для упомянутого мероприятия эксперт предложила обратить внимание на красный брючный костюм или коктейльное платье такой же расцветки.

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      Екатерина Ештокина
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