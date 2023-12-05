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11:49, 5 декабря 2023Россия

В Кремле рассказали о глобальной роли Путина

Пресс-секретарь Песков заявил об экстраординарной роли Путина в мире

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин играет экстраординарную роль в мире. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

Так представитель Кремля отреагировал на включение президента России в шорт-лист претендентов на звание человека года по версии журнала Time.

Роль российского лидера как во внутренней политике, так и на международной арене трудно переоценить, отметил Песков. На вопрос о том, имеет ли это значение для главы государства, пресс-секретарь ответил отрицательно.

Ранее Песков назвал Путина своим учителем. Он рассказал, что за время работы с президентом почерпнул много знаний. Отдельно Песков отметил мастерство президента в ведении переговоров.

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      Алан Босиков
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