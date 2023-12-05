Похудевшая на 17 килограммов Ивлеева раскрыла секрет стройности

Блогерша Ивлеева рассказала, что похудела благодаря отказу от вредных перекусов

Известная телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева, похудевшая на 17 килограммов, раскрыла секрет своей стройности. В проекте JETCAR, доступном на YouTube, она рассказала, что сбросила вес благодаря отказу от вредных перекусов.

«Надоело выглядеть, как говно сраное, отекшее», — высказалась блогерша о своем похудении. Она отметила, что прийти в форму ее мотивировали съемки в новом фильме.

«До этого проекта я прям прилично разожралась, действительно набрала очень много лишних килограммов, в камере это просто отвратительно бы смотрелось. И я поняла, что в таком образе, в таком состоянии, в таком весе просто не могу себе позволить пойти на съемочный процесс», — объяснила Ивлеева.

По словам блогерши, сбросить вес ей помог отказ от вредных перекусов. «Выработала очень хорошую привычку: я убрала все какие-то вредные перекусы. Если хотела есть, я ела огурцы, они просто вкусные, быстрые, хрустящие, классные, свежие, и белок», — раскрыла она секрет похудения. Ивлеева добавила, что благодаря самодисциплине начала стремительно скидывать вес.

В середине ноября Ивлеева рассказала, что весит около 54-55 килограммов. Она призналась, что ее максимальный вес составлял 72 килограмма.

Перед этим блогерша показала видео, в котором продемонстрировала свой образ для показа бренда Prada в рамках Недели моды в Милане. В комментариях многие пользователи раскритиковали внешний вид Ивлеевой, сочтя ее чрезмерно худой.