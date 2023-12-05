Производительность Windows 11 и 10 сравнили

Neowin: Windows 10 опередила Windows 11 в оптимизации и работе процессора

Авторы издание Neowin сравнили производительность двух актуальных операционных систем от Microsoft. Результаты тестирования опубликованы на сайте портала.

Для эксперимента журналисты использовали современный ПК с процессором Intel Core i9-14900K, видеокартой MSI GeForce RTX 4070 Ti Ventus 3X и 32 гигабайтами оперативной памяти. Затем специалисты поочередно запускали на компьютере под управлением Windows 10 и 11 синтетические тесты. В итоге оказалось, что более старая ОС опередила более новую из-за оптимизации.

В тестировании 3DMark выяснилось, что производительность графического процессора на обеих системах примерно одинаковая. При оценке мощности видеокарты оказалось, что компьютер на Windows 11 немного производительнее — 113 против 110 баллов. В тесте Cinebench 2024 новая ОС также опередила старую — на 3,5 процента.

Отойдя от синтетических тестов, авторы проверили ОС в игре Shadow of the Tomb Raider. Во всех прогонах ПК с Windows 10 показал более высокие результаты.

Подводя итоги, авторы отметили, что большой разницы в вопросе производительности между Windows 10 и Windows 11 нет. Однако более старая система лучше оптимизирована для работы с процессором, а самый высокий показатель при работе с видеокартой был зафиксирован в Windows 11.

Ранее инсайдеры рассказали, что количество пользователей Windows 11 превысило 400 миллионов.