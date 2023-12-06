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23:04, 6 декабря 2023Бывший СССР

Арестович оценил реакцию главы ГУР Украины на убийство Кивы

Арестович: Буданов присваивает себе «чужие заслуги» в деле об убийстве Кивы
Кирилл Буданов

Кирилл Буданов. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале оценил реакцию руководителя Главного управления разведки (ГУР) страны Кирилла Буданова на убийство экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы.

По его словам, глава украинской разведки слишком быстро отреагировал на произошедшее. «Попытки ГУРа медийно перехватывать чужие заслуги, начиная с Крымского моста, давно вызывает у меня стойкое удивление», — поделился Арестович.

Он отметил, что кто-то регулярно дезинформирует СМИ, украинский народ и западных партнеров, а также настраивает друг против друга спецслужбы, подставляя тех, кто «честно выполняет свою нелегкую работу».

Ранее представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил ликвидацию Ильи Кивы. Он пообещал, что такая же участь ждет «и других предателей Украины».

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      Марина Совина
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