Египет представил новую РСЗО

Египет представил новую гусеничную РСЗО RAAD-200 на выставке EDEX-2023

Египет представил новую реактивную систему залпового огня (РСЗО) RAAD-200 на гусеничном шасси в рамках выставки оборонной промышленности Egypt Defence Expo (EDEX-2023). Об этом пишет Army Recognition.

Машину, которая стала первой местной РСЗО, разработали специалисты Национальной организации военного производства. RAAD-200 массой 16,6 тонны развивает скорость до 46 километров в час. РСЗО получила дизельный двигатель мощностью 385 лошадиных сил. Бронированная кабина вмещает экипаж из трех человек.

Как пишет издание, артиллерийская часть машины похожа на таковую в РСЗО «Град». Пусковая установка позволяет выпустить 30 ракет за 15 секунд. В RAAD-200 используются реактивные снаряды калибра 122 миллиметра. Отмечается, что дальность стрельбы составляет 45 километров. Для наведения ракет РСЗО получила два серводвигателя. Также машина оснащена современными системами связи и кондиционером.

Ранее в декабре стало известно, что входящее в состав «Ростеха» научно-производственное объединение «Сплав» запатентовало снаряд повышенной дальности для РСЗО. Боеприпас обладает улучшенными аэробаллистическими характеристиками.

В ноябре индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев сообщил, что российские РСЗО «Торнадо-С» способны накрывать снарядами большие площади и поражать отдельные цели высокоточными боеприпасами.