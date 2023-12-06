Полузащитника «Монако» Александра Головина назвали русским волшебником

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в список лучших бомбардиров чемпионата Франции. Рейтинг доступен на портале Goal.com.

Авторы материала назвали занимающего шестое место игрока русским волшебником. «Он реализует свой огромный потенциал и оправдывает стоимость, создавая моменты и забивая голы, которые могут помочь команде конкурировать за места на вершине таблицы», — отмечается в заметке.

В текущем сезоне Головин провел 13 игр в чемпионате Франции, отметившись пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. После 14 матчей «Монако» занимает третье место в турнирной таблице.

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в 2018 году. Трансфер обошелся команде в 30 миллионов евро.