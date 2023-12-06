Отель в Подмосковье перестал пускать клиентов после убийства экс-депутата Рады

Shot: отель отказался пускать клиентов после убийства экс-депутата Рады Кивы

Подмосковный отель «Величъ Country Club», где обнаружили убитого экс-депутата Рады Илью Киву, отказался вселять клиентов после происшествия. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Заселения на сегодня не будет в связи с происшествием», — сказал представитель отеля.

Отмечается, что постояльцам якобы отменяют брони. При этом менеджеры объясняют это техническими ошибками и отсутствием свободных номеров.

О смерти экс-депутата стало известно в среду, 6 декабря. Изначально сообщалось, что на его теле, найденном в Подмосковье, не было никаких внешних повреждений. Позже появилась информация, что, по предварительным данным, Киву убили выстрелом в голову из пистолета. Пуля прошла по касательной. Какое-то время парламентарий был еще жив.