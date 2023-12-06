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13:08, 6 декабря 2023Спорт

«Сибирь» уволила главного тренера

Хоккейный клуб «Сибирь» уволил главного тренера Дэвида Немировски

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Хоккейный клуб «Сибирь» уволил главного тренера Дэвида Немировски. Об этом сообщается на сайте команды.

Решение было принято в связи с неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Отмечается, что также клуб покинут ассистент Немировски Евгений Королев, видеотренер-аналитик Макс Маркович и тренер по физической подготовке Дэвид Гутшон.

Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Сергей Кривокрасов. «Необходимо принимать оперативные меры для выхода команды из кризиса, пока еще есть возможность поправить ситуацию», — заявил генеральный директор команды Кирилл Фастовский.

Немировски работал в команде с апреля 2023 года. Он сменил на посту Андрея Мартемьянова.

«Сибирь» идет на восьмом месте Восточной конференции КХЛ. В 40 матчах команда набрала 41 очко.

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      Дарья Коршунова
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