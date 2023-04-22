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10:58, 22 апреля 2023Спорт

«Сибирь» объявила о назначении нового главного тренера

Хоккейный клуб «Сибирь» объявил о назначении Дэвида Немировски на пост главного тренера

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Хоккейный клуб «Сибирь» объявил о назначении Дэвида Немировски на пост главного тренера. Об этом сообщается на сайте команды.

Контракт с 46-летним специалистом подписан на год с возможностью продления еще на один сезон. Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский отметил, что выбор был сделан в пользу российско-канадского тренера, так как он имеет прогрессивные взгляды на хоккей и опыт работы в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Немировски с 2015-го по 2018-й был спортивным директором и ассистентом главного тренера «Адмирала». С 2018-го по 2022-й он возглавлял нижегородское «Торпедо».

11 апреля пост главного тренера покинул Андрей Мартемьянов, проработавший с командой два сезона. Под его руководством команда дважды занимала шестое место в Восточной конференции КХЛ и вылетала после первого раунда серии плей-офф.

Дарья Коршунова
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