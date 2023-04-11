«Сибирь» объявила об уходе главного тренера

Андрей Мартемьянов покинул пост главного тренера хоккейного клуба «Сибирь»

Андрей Мартемьянов покинул пост главного тренера хоккейного клуба «Сибирь». Об этом объявлено на сайте команды.

Новосибирская команда решила не продлевать со специалистом контракт, который закончится 30 апреля. «Хотел бы поблагодарить руководство клуба за то, что доверили команду. Желаю им прогресса, хороших матчей и результатов», — заявил Мартемьянов.

Мартемьянов проработал в клубе два сезона. Под его руководством команда дважды занимала шестое место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вылетала после первого раунда серии плей-офф.

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