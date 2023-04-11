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12:25, 11 апреля 2023Спорт

«Сибирь» объявила об уходе главного тренера

Андрей Мартемьянов покинул пост главного тренера хоккейного клуба «Сибирь»

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Андрей Мартемьянов покинул пост главного тренера хоккейного клуба «Сибирь». Об этом объявлено на сайте команды.

Новосибирская команда решила не продлевать со специалистом контракт, который закончится 30 апреля. «Хотел бы поблагодарить руководство клуба за то, что доверили команду. Желаю им прогресса, хороших матчей и результатов», — заявил Мартемьянов.

Мартемьянов проработал в клубе два сезона. Под его руководством команда дважды занимала шестое место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вылетала после первого раунда серии плей-офф.

Ранее стало известно о смене главных тренеров в «Металлурге» и минском «Динамо». После увольнения Ильи Воробьева магнитогорский клуб возглавил Андрей Разин. В белорусской команде Дмитрий Квартальнов сменил на посту канадца Крэйга Вудкрофта.

Дарья Коршунова
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