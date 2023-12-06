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22:45, 6 декабря 2023Экономика

Страны G7 запретили ввозить российские алмазы

Страны G7 решили запретить импорт российских алмазов с 1 января

Фото: Johanna Geron / Reuters

Страны «Большой семерки» (G7) введут запрет на импорт алмазов из России. Об этом сообщает Reuters.

В коммюнике по итогам встречи группы в Токио говорится, что с 1 января 2024 года запрещается ввоз алмазов из России, а ориентировочно с 1 марта — импорт российских камней из третьих стран. При этом было сделано исключение на промышленные алмазы.

Также было принято решение к 1 сентября 2024 года создать «надежный механизм проверки и сертификации» необработанных алмазов.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия собирается включить ограничения в отношении российских алмазов в 12-й пакет санкций против Москвы. Целью таких мер было названо урезание доходов страны от поставок камней в Европу и партнерские страны.

Замминистра финансов России Алексей Моисеев назвал запрет на поставки российских необработанных алмазов созданием «картельного механизма». По его словам, эти действия приведут к тому, что заместить российские алмазы будет невозможно. За искусственным ограничением предложения последует краткосрочный ажиотажный спрос вместе с резким снижением предложения, добавил он.

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      Марина Совина
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