На «Балтике» открылся самый большой каток в Калининградской области

Возле стадиона «Балтика» в Калининградской области открыли новый каток. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на пресс-службу ФК «Балтика».

Отмечается, это самый большой каток в регионе. Размер ледового поля составляет более 2000 квадратных метров.

Также стало известно, что над катком установлены специальные лампы для обогрева посетителей.

Ранее в декабре сообщалось, что музей «Колеса истории» в городе Светлогорске Калининградской области возобновил работу после почти годовой реконструкции.