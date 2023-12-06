В Калининградской области открыли новый каток
На «Балтике» открылся самый большой каток в Калининградской области
Возле стадиона «Балтика» в Калининградской области открыли новый каток. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на пресс-службу ФК «Балтика».
Отмечается, это самый большой каток в регионе. Размер ледового поля составляет более 2000 квадратных метров.
Также стало известно, что над катком установлены специальные лампы для обогрева посетителей.
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