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19:27, 6 декабря 2023Моя страна

В Калининградской области открыли новый каток

На «Балтике» открылся самый большой каток в Калининградской области

Фото: weston m / Unsplash

Возле стадиона «Балтика» в Калининградской области открыли новый каток. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на пресс-службу ФК «Балтика».

Отмечается, это самый большой каток в регионе. Размер ледового поля составляет более 2000 квадратных метров.

Также стало известно, что над катком установлены специальные лампы для обогрева посетителей.

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