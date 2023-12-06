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21:58, 6 декабря 2023Россия

В Подмосковье отказались пускать гостей на территорию отеля после смерти Кивы

На территорию подмосковного отеля, где убили Киву, отказываются пускать гостей

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Охрана отеля «Величъ Country Club», на территории которого был найден мертвым бывший депутат Верховной Рады Илья Кива, отказывается пропускать гостей. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

По его словам, постояльцам также не сообщают, была ли отменена их бронь.

О смерти Кивы стало известно в среду, 6 декабря. Его обнаружили лежащим на снегу на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club» в Супонево. Изначально сообщалось, что на теле экс-депутата не было никаких внешних повреждений, однако позже появилась информация, что, предположительно, его убили выстрелом в голову из пистолета.

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      Марина Совина
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