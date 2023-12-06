В российских Ми-8МТВ-1 и «Ансат» нашли поддельную резину

«Известия»: при производстве Ми-8МТВ-1 и «Ансат» использовали поддельную резину

При производстве российских гражданских вертолетов Ми-8МТВ-1 и «Ансат» на Казанском вертолетном заводе (КВЗ) вскрыто несколько фактов использования поддельной резины, из которой могли изготавливать топливные прокладки. Об этом со ссылкой на госкорпорацию «Ростех» сообщают «Известия».

Отмечается, что резиновые прокладки необходимы для герметизации стыков и недопущения протечки топлива, а использование некачественного материала могло спровоцировать засорение топливной системы, и, как следствие, отключение двигателя в летящем вертолете.

Для обеспечения безопасности полетов Росавиация приостановила полеты 27 машин Ми-8МТВ-1 и 10 единиц «Ансат-СК», которые были произведены в 2022 году. Дефекты материалов выявила служба качества КВЗ. Материалы проведенной на предприятии проверки переданы в правоохранительные органы.

В октябре военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с «Известиями» заявил, что транспортный вертолет Ми-26Т2В, который остается самым тяжелым серийным вертолетом в мире, способен взять на борт до 60 десантников.