В СПЧ прокомментировали убийство бывшего депутата Рады Кивы

Член СПЧ Вышинский об убийстве экс-депутата Рады Кивы: террористическая акция

Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Кирилл Вышинский заявил, что убийство бывшего депутата Рады Ильи Кивы является откровенно террористической акцией. Его слова приводит Telegram-канал «RT на русском».

Он отметил, что экс-депутат был человеком противоречивым и с непростой биографией, однако достаточно ярким, эмоциональным и заметным. Также он отметил, что Служба безопасности Украины (СБУ) быстро взяла ответственность за его смерть.

«Эти люди используют террор в своих пропагандистских целях — это очевидно. Без сомнения, раз госслужба берет на себя ответственность за террористический акт, то это повод задуматься для тех, кто поддерживает Украину», — сказал Вышинский.

О смерти экс-депутата стало известно в среду, 6 декабря. Изначально сообщалось, что на его теле, найденном в Подмосковье, не было никаких внешних повреждений. Позже появилась информация, что, по предварительным данным, Киву убили выстрелом в голову из пистолета. Пуля прошла по касательной. Какое-то время парламентарий был еще жив.

В свою очередь бывший депутат Рады Олег Царев заявил, что его убитый коллега Кива знал, что за ним охотились. «Я знаю, что он знал, что за ним ведется охота. И по этой причине он переехал из Москвы в Одинцовский район. Но тем не менее не уберегся», — сказал он.