В СПЧ прокомментировали убийство бывшего депутата Рады Кивы
Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Кирилл Вышинский заявил, что убийство бывшего депутата Рады Ильи Кивы является откровенно террористической акцией. Его слова приводит Telegram-канал «RT на русском».
Он отметил, что экс-депутат был человеком противоречивым и с непростой биографией, однако достаточно ярким, эмоциональным и заметным. Также он отметил, что Служба безопасности Украины (СБУ) быстро взяла ответственность за его смерть.
«Эти люди используют террор в своих пропагандистских целях — это очевидно. Без сомнения, раз госслужба берет на себя ответственность за террористический акт, то это повод задуматься для тех, кто поддерживает Украину», — сказал Вышинский.
О смерти экс-депутата стало известно в среду, 6 декабря. Изначально сообщалось, что на его теле, найденном в Подмосковье, не было никаких внешних повреждений. Позже появилась информация, что, по предварительным данным, Киву убили выстрелом в голову из пистолета. Пуля прошла по касательной. Какое-то время парламентарий был еще жив.
В свою очередь бывший депутат Рады Олег Царев заявил, что его убитый коллега Кива знал, что за ним охотились. «Я знаю, что он знал, что за ним ведется охота. И по этой причине он переехал из Москвы в Одинцовский район. Но тем не менее не уберегся», — сказал он.