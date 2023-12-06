Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:38, 6 декабря 2023Россия

В СПЧ прокомментировали убийство бывшего депутата Рады Кивы

Член СПЧ Вышинский об убийстве экс-депутата Рады Кивы: террористическая акция
Кирилл Вышинский

Кирилл Вышинский. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Кирилл Вышинский заявил, что убийство бывшего депутата Рады Ильи Кивы является откровенно террористической акцией. Его слова приводит Telegram-канал «RT на русском».

Он отметил, что экс-депутат был человеком противоречивым и с непростой биографией, однако достаточно ярким, эмоциональным и заметным. Также он отметил, что Служба безопасности Украины (СБУ) быстро взяла ответственность за его смерть.

«Эти люди используют террор в своих пропагандистских целях — это очевидно. Без сомнения, раз госслужба берет на себя ответственность за террористический акт, то это повод задуматься для тех, кто поддерживает Украину», — сказал Вышинский.

О смерти экс-депутата стало известно в среду, 6 декабря. Изначально сообщалось, что на его теле, найденном в Подмосковье, не было никаких внешних повреждений. Позже появилась информация, что, по предварительным данным, Киву убили выстрелом в голову из пистолета. Пуля прошла по касательной. Какое-то время парламентарий был еще жив.

В свою очередь бывший депутат Рады Олег Царев заявил, что его убитый коллега Кива знал, что за ним охотились. «Я знаю, что он знал, что за ним ведется охота. И по этой причине он переехал из Москвы в Одинцовский район. Но тем не менее не уберегся», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Самую красивую девушку в мире обвинили в заговоре против властей. Как «Мисс Вселенная» оказалась в центре скандала?

      Названа знаменитая женщина с самыми идеальными ягодицами

      СК направил на расследование убийства Кивы лучших следователей

      Путин и наследный принц Саудовской Аравии вновь по-братски поздоровались

      В Германии рассказали о беспокойстве в рядах ВСУ

      Байден заявил о планах России атаковать страны НАТО

      Популярный комик рассказал о покупке «части ямы» в ипотеку

      Зеленский пообещал выполнить данные ЕС обещания

      США выделили Украине новый пакет военной помощи

      Байден выступил со спецобращением по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости