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17:58, 7 декабря 2023Путешествия

«Аэрофлот» предупредил пассажиров о проблемах с покупкой авиабилетов

«Аэрофлот» сообщил о сбое в системе бронирования авиабилетов Leonardo

Фото: Unsplash

Российская авиакомпания «Аэрофлот» предупредила пассажиров о проблемах с покупкой авиабилетов из-за сбоя в системе бронирования Leonardo. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

«В связи со сбоем в системе бронирования Leonardo (Сирена-Тревел) затруднено оформление билетов во всех каналах продаж (сайт "Аэрофлота", агенты и др.)», — говорится в сообщении.

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В компании также подчеркнули, что в настоящее время предпринимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления работы Leonardo. При этом отмечается, что система регистрации пассажиров в авиагаванях, в мобильном приложении и на сайте работает в штатном режиме. «Сожалеем о доставленных неудобствах», — заявили представители перевозчика.

Ранее в декабре на борту самолета российской авиакомпании с пассажирами случилось возгорание. По окончании посадки один из пассажиров рейса заметил дым из-под своего кресла и сообщил об этом бортпроводникам.

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      Фариза Бацазова
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