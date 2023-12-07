Чеченские спецназовцы взорвали вышку связи на территории России. Зачем им это было нужно?

Глава Чечни Кадыров похвалил «Ахмат» за взрыв вышки в Белгородской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» уничтожили вышку связи на территории Белгородской области ради того, чтобы лишить связи украинские силы. Вышка ретранслятора была взорвана выстрелом из гранатомета.

По утверждению Кадырова, за счет этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились возможности вызвать подкрепление.

Это позволило нашим бойцам быстро перехватить инициативу и быстро уничтожить противника Рамзан Кадыров глава Чечни

«Бойцы батальона «Запад-Ахмат» Минобороны России вновь демонстрируют нам успехи, достигнутые в зоне своей ответственности», — похвалил также Кадыров бойцов за эти действия.

На видео, которым сопроводил публикацию Кадыров, под драматическую музыку показано, как боец делает выстрел из гранатомета. На следующих кадрах, сделанных, вероятно, с беспилотника, показано попадание по верхней части вышки. Конструкция не разрушилась, но средства связи на ней были уничтожены. В каком именно районе области был открыт огонь по вышке, не уточняется.

Кроме того, в своем посте Кадыров сообщил, что группа «Аида» из спецназа этого же батальона «продолжает уничтожать с дронов живую силу противника в Кременском направлении». Он также поблагодарил командиров — Апти Алаудинова и Рустама Агуева.

Вышки в Белгородской области не раз атаковали украинские силы

Ранее подобные объекты в регионе не раз подвергались атакам ВСУ — таким способом они тоже хотели ограничить доступ к связи Вооруженным силам (ВС) России.

В частности, в ноябре в Грайворонском городском округе дрон-камикадзе атаковал «инфраструктурный объект связи», в октябре подобное произошло в Волоконовском районе, а в сентябре — в Шебекинском городском округе.

В ЛНР заявляли о проблемах со связью у ВСУ

В зоне спецоперации российские войска часто лишают ВСУ связи. Так, в конце ноября подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что у украинских военных наблюдаются проблемы с ней на ряде направлений, и они начали чаще выходить в эфир по незащищенным каналам связи.

«Несмотря на то что используется таблица шифрования, данный вид связи открытый, легко пеленгуется и считается весьма небезопасным. Украинское командование знает об этом, но, вероятнее всего, данная мера вынужденная и связана с проблемами, которые в последнее время возникли со спутниковой защищенной связью», — объяснял Марочко.

Кроме того, сообщалось, что ВСУ теряли связь и по другой причине — компания Starlink американского миллиардера Илона Маска отключила интернет из-за задолженности Пентагона перед дочерней компанией. Это происходило над территорией ЛНР и Донецкой народной республики. Тогда же снижалась скорость интернета над территорией города Днепр.