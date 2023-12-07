Миллионы людей боятся деменции, а еще десятки миллионов уже с ней живут. Можно ли защититься от этой пугающей болезни?

Ежегодно в мире миллионам людей ставят диагноз «деменция». Жизнь пациентов с нейродегенеративными расстройствами и их близких значительно ухудшается: человек с приобретенным слабоумием теряет полученные в течение жизни навыки, не обретает новых и не может обходиться без посторонней помощи. О том, можно ли снизить риск развития слабоумия или вовсе защититься от него, «Ленте.ру» рассказали неврологи.

Число людей с деменцией возрастет до 150 миллионов

По словам генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса, ежегодно деменцию диагностируют у 10 миллионов человек. И каждые 6 из 10 пациентов с приобретенным слабоумием проживают в странах с низким и средним уровнем дохода.

При этом ученые отмечают, что некоторые люди не осознают свое положение (не догадываются о наличии заболевания), отрицают или не принимают его.

150 млн столько людей с деменцией, как ожидается, будет насчитываться на планете к 2025 году. Сейчас их больше 50 миллионов

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Кому деменция угрожает в первую очередь?

Деменция развивается из-за атрофии нейронов в коре головного мозга, объяснил «Ленте.ру» невролог «ГУТА КЛИНИК» Сергей Новиков. Провокаторами развития заболевания могут быть как генетические факторы, так и образ жизни в сочетании с хроническими заболеваниями.

По данным ВОЗ, в зоне риска находятся люди старше 65 лет, гипертоники, диабетики, пациенты с лишним весом и ожирением, заядлые курильщики, алкоголики, физически неактивные, одинокие и те, кто находится в длительной депрессии.

Одиночество повышает риск развития деменции на 50 %

Причем у женщин риск развития нейродегенеративных заболеваний в два раза выше, чем у мужчин, говорится в исследованиях. Это объясняется тем, что женщины живут дольше мужчин, а старость — главный фактор риска появления деменции.

Невролог Новиков добавил, что развитие старческого слабоумия могут ускорить токсическое воздействие на мозг наркотиков и некоторых лекарств, а также атеросклероз.

Кроме того, исследователи установили связь между воздействием пластика на организм и шансом столкнуться с болезнью Паркинсона и деменцией. Ученые из Медицинской школы Университета Дьюка обнаружили, что неправильно утилизированные пластмассы превращаются в очень мелкие частицы, которые затем накапливаются в воде, продуктах питания, в крови людей и животных. Все это увеличивает риск развития слабоумия.

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Как распознать деменцию?

По словам доктора Новикова, чем больше атрофия коры головного мозга, тем симптомы проявляются ярче.

У человека с деменцией появляются нарушение памяти, галлюцинации, спутанность и нарушения речи Сергей Новиков невролог

Психолог и исследователь деменции из Лондонского университета Брунеля Байрон Криз утверждает, что первым симптомом деменции является вовсе не потеря памяти, а смена настроения. По его словам, у пациента может появиться агрессия, апатия, неприемлемое для общества поведение, импульсивность.

Можно ли предотвратить развитие деменции?

Профилактику деменции можно проводить только в случаях, если она не генетически обусловлена. «Деменция относится к таким заболеваниям, которые невозможно компенсировать на 100 процентов, — рассказал врач. — Это показывают примеры известных личностей, например Брюса Уиллиса. Они могли бы позволить себе лучшее лечение, но наука пока не может абсолютно скорректировать симптомы. Медицина способна лишь поддерживать пациента на определенном уровне».

В то же время, как рассказала невролог «СМ-Клиники» Валерия Морозик, можно заранее предпринимать шаги для снижения риска развития слабоумия. В первую очередь необходимо вести здоровый образ жизни, пояснила собеседница «Ленты.ру». Следует быть физически активным (больше гулять и плавать). Это способствует снижению давления и нормализации сахара в крови, которые являются одними из причин развития заболевания.

Здоровое питание, богатое омега-3 жирными кислотами, антиоксидантами и витаминами, будет давать достаточное количество энергии для работы мозга, а также поможет бороться с высоким холестерином. Включайте в рацион рыбу, орехи, овощи и фрукты Валерия Морозик невролог

Постоянная умственная активность — эффективное средство профилактики деменции, отметила врач. По ее словам, при постоянных мыслительных процессах формируются новые связи между клетками головного мозга. «Решайте головоломки, читайте книги, играйте на музыкальных инструментах и всегда учитесь чему-то новому», — призвала Морозик.

Важно оставаться социально активными: встречи с родными и друзьями не только дадут новую пищу для ума, но и принесут положительные эмоции

Для здоровья мозга необходим полноценный сон, продолжила врач. Он позволяет головному мозгу очищаться от накопленных метаболитов и формировать новые нейронные связи, что важно для запоминания и развития новых навыков. «Не следует дремать днем и проводить время в кровати, если вы не собираетесь спать. В случае, если сон стал короче или не помогает в полной мере восстановить силы, стоит обратиться к врачу», — отметила невролог.

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Морозик напомнила и о важности отказа от вредных привычек, так как курение и алкоголь ведут к повреждению сосудов, легких, печени, что негативно сказывается на работе головного мозга, который не получает достаточного количества энергии и кислорода.

Подводя итог, невролог Новиков отметил, что при лечении пациентов с деменцией первым делом устанавливают степень развития заболевания. «Для этого используют специальные тесты. Далее назначают сочетание фармпрепаратов и специальных интеллектуальных упражнений. Такая комбинация под контролем специалистов может дать позитивный результат», — заключил врач.