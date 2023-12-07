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11:44, 7 декабря 2023Ценности

Девушка купила платье в интернете и получила наряд «дешевой принцессы»

Кадр: @fashionbyanita / Tiktok

Блогерша Анита Мвируки из Сиэтла, США, купила платье в интернете и получила наряд «дешевой принцессы». Соответствующей информацией она поделилась в своем TikTok.

30-летняя инфлюэнсерша с никнеймом fashionbyanita рассказала, что заказала вечерний наряд бренда Cherley за 79,98 доллара (7,4 тысячи рублей). Однако она получила несоответствующий заявленнному предмет гардероба.

На размещенных кадрах юзерша примерила товар, продемонстрировав ярко-желтое вместо золотого платье, юбка которого была недостаточно пышной.

Пользователи сети оценили внешний вид Мвируки в комментариях под постом. «Ты выглядишь как дешевая принцесса из сказки "Красавица и чудовище", мне очень жаль», «Моя челюсть упала на пол. На кого-то нужно подать в суд», «Вам нужно научиться распознавать Photoshop», — написали они.

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Как выяснило издание The Post, упомянутый бренд обязуется выплатить всем клиентам возврат средств за данное платье.

«К сожалению, во время операции возврата сотрудники нашего склада по ошибке вернули эту партию на склад вместо того, чтобы обработать ее для утилизации. Как только нам стало известно об ошибке, были приняты немедленные меры, и затронутый продукт был оперативно удален с нашей онлайн-платформы», — объяснили представители бренда.

Ранее в декабре блогерша раскрыла причину отказа от бюстгальтера и вызвала споры в сети. Инфлюэнсерша предстала в видео в голубых джинсах и белой футболке, оформленной в черную горизонтальную полоску.

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      Екатерина Ештокина
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