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19:52, 7 декабря 2023Наука и техника

Создан прототип работающего на биотопливе ракетного двигателя

В Японии создали работающий на коровьем навозе ракетный двигатель

Фото: Gary Cameron / Reuters

Японские ученые разработали прототип ракетного двигателя, который работает на топливе, полученном из переработанного коровьего навоза. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

В ходе эксперимента, проведенном в ангаре в городе Тайки, двигатель выбрасывал сине-оранжевое пламя на 10-15 метров в течение примерно 10 секунд. Жидкий биометан был изготовлен из газа, полученного из навоза с двух местных молочных ферм. Компания Interstellar Technologies надеется выводить спутники в космос, используя ракеты на биотопливе.

По словам специалистов, переработка отходов животноводства в биотопливо позволит не только смягчить воздействие сельского хозяйства на окружающую среду, но получить экономические выгоды от использования топлива, которое обладает высокими эксплуатационными характеристиками.

Биометан японской фирмы-производителя промышленного газа Air Water, с которой сотрудничает Interstellar Technologies, уже используется местными молочными и другими заводами для отопления местных домов и для эксплуатации грузовиков и кораблей.

Ранее сообщалось, что ученые из Омского государственного технического университета (ОмГТУ) разработали двигатели для малых космических аппаратов (МКА), которые работают на водке.

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      Александр Еникеев
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