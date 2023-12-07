Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
Сегодня
19:00 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Оттава Сенаторз
Завтра
03:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
04:00 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нэшвилл Предаторз
Завтра
04:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - регулярный чемпионат
10:01, 7 декабря 2023Спорт

Фанаты устроили погромы в Бразилии после вылета клуба Пеле во вторую лигу

Болельщики устроили погромы в Бразилии после вылета «Сантоса» во вторую лигу

Фото: Satiro Sodre / Eurasia Sport Images / Getty Images

Футбольный клуб «Сантос», за который выступал Пеле, впервые в истории покинул высший дивизион чемпионата Бразилии. Об этом сообщает G1.

По итогам сезона команда заняла 17-е место и вылетела во вторую лигу. После матча последнего тура в окрестностях домашнего стадиона клуба болельщики устроили погромы. Фанаты бросали камни и коктейли Молотова в полицейских, поджигали автобусы и автомобиль скорой помощи, здания и вывески.

В беспорядки пришлось вмешаться полиции. Правоохранители ответили применением светошумовых гранат и слезоточивого газа. Также к урегулированию ситуации были подключены вертолеты и кавалерия.

«Сантос» был основан в 1912 году. Команда восемь раз становилась чемпионом Бразилии и трижды — обладателем Кубка Либертадорес. Помимо Пеле, за клуб играл Неймар.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно об уникальных сбивающих F-16 российских ракетах

      Открывшая стрельбу в российской школе ученица оказалась вооружена дробовиком

      В российском регионе произошло мощное землетрясение

      «Ростех» заявил об уничтожении «Корнетом» западных Leopard, Challenger и Bradley

      В ВТБ предложили меры против непредсказуемости решений ЦБ по ставке

      Названы самые распространенные ошибки россиян при создании паролей

      Россиянам подсказали способ справиться с неудачей и не впасть в депрессию

      Фанаты устроили погромы в Бразилии после вылета клуба Пеле во вторую лигу

      Восьмиклассница устроила в российской школе стрельбу

      Автор закона об авторизации на интернет-ресурсах объяснил одно его положение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости