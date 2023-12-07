Фанаты устроили погромы в Бразилии после вылета клуба Пеле во вторую лигу

Болельщики устроили погромы в Бразилии после вылета «Сантоса» во вторую лигу

Футбольный клуб «Сантос», за который выступал Пеле, впервые в истории покинул высший дивизион чемпионата Бразилии. Об этом сообщает G1.

По итогам сезона команда заняла 17-е место и вылетела во вторую лигу. После матча последнего тура в окрестностях домашнего стадиона клуба болельщики устроили погромы. Фанаты бросали камни и коктейли Молотова в полицейских, поджигали автобусы и автомобиль скорой помощи, здания и вывески.

В беспорядки пришлось вмешаться полиции. Правоохранители ответили применением светошумовых гранат и слезоточивого газа. Также к урегулированию ситуации были подключены вертолеты и кавалерия.

«Сантос» был основан в 1912 году. Команда восемь раз становилась чемпионом Бразилии и трижды — обладателем Кубка Либертадорес. Помимо Пеле, за клуб играл Неймар.