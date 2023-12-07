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14:52, 7 декабря 2023Россия

Госдума поддержала поправки о службе призывников в ФСБ

Госдума приняла поправки о возможности призывников служить в ФСБ

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Госдума приняла поправки, согласно которым призывники могут проходить военную службу в органах Федеральной службы безопасности (ФСБ). Об этом сообщает ТАСС.

Поправки парламентарии внесли к второму чтению законопроекта, который дает Росгвардии право иметь в своем составе формирования добровольцев. Поправки предполагают уточнить закон «О воинской обязанности и военной службе», где, согласно действующей редакции документа, служить по призыву можно в Вооруженных силах России, органах государственной охраны и других войсках.

Помимо этого, предлагается дополнить статьей «Военная служба по призыву в органах Федеральной службы безопасности» закон «О Федеральной службе безопасности».

Днем ранее, 6 декабря, стало известно, что в Госдуме захотели разрешить россиянам проходить срочную службу в органах ФСБ. Впоследствии депутат Госдумы Александр Хинштейн уточнил, что поправки о службе срочников в ФСБ в случае их принятия будут распространяться только на Пограничную службу.

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      Анастасия Шейкина
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