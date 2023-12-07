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10:20, 7 декабря 2023Забота о себе

В Россию пришла новая инфекция. Она уже заразила тысячи детей в Китае. Как защитить себя от болезни?

Пульмонолог Новиков: микоплазменная пневмония может маскироваться под простуду

Фото: Anastasiia Chepinska / Unsplash

В России выявили первые случаи заражения микоплазменной пневмонией. В Китае, откуда пришло заболевание, ее диагностируют в основном у детей дошкольного и младшего школьного возраста. Однако заболеть могут и взрослые. Чем опасна микоплазменная пневмония и как от нее защититься, «Ленте.ру» рассказал пульмонолог филиала израильской клиники «Хадасса» в Международном медицинском кластере «Сколково» Максим Новиков.

Микоплазменная пневмония может маскироваться под ОРВИ

Микоплазмы занимают промежуточное положение между вирусами и бактериями, размножаться они могут только в клетках человека, рассказал Новиков. Из-за своих особенностей микоплазмы вызывают именно атипичные пневмонии, которые не всегда сразу диагностируют.

«Картина заболевания в первое время похожа на ОРВИ, — отметил пульмонолог. — У пациента появляется заложенность носа, дискомфорт в горле, покашливание, незначительное повышение температуры и интоксикация. Так же может проявляться простуда».

Квалифицированный врач заподозрит атипичную пневмонию, если симптомы не проходят длительное время. При этом рентген легких может даже не показать отклонения от нормы

Максим Новиковпульмонолог

Если анализ крови покажет наличие инфекции, врачи назначат антибиотики первой очереди, которые применяют для лечения инфекций легкой и средней тяжести. Однако на атипичную пневмонию, которую сложно выявить сразу, действуют не все препараты. Если в течение трех дней пациенту не становится лучше, стратегию лечения меняют. Врач назначает антибиотики второй очереди — макролиды и респираторные фторхинолоны. Они могут бороться именно с атипичной пневмонией, объяснил пульмонолог.

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Если пациент вовремя обратился за медицинской помощью и попал к квалифицированному доктору, который помнит о существовании микоплазмы, то лечение не вызовет затруднений

Максим Новиковпульмонолог

Почему микоплазменной пневмонией болеют в основном дети?

Инфекция распространяется в основном в больших коллективах, объяснил Новиков. Поэтому, по его словам, в зоне риска находятся дети, посещающие детский сад и школу. Заболеть могут также студенты и военнослужащие, добавил врач.

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Из сада или школы дети приносят инфекцию домой. Тогда заболевают и другие члены семьи

Максим Новиковпульмонолог

Новиков обратил внимание на то, что врач, проводящий осмотр пациента, должен обязательно поинтересоваться, есть ли в семье дети и болели ли они недавно. Так проще вовремя выявить атипичную пневмонию, уточнил специалист.

Как защититься от микоплазменной пневмонии?

Среди взрослых заболевают те, кто часто контактирует с детьми: родители, воспитатели, учителя, предупредил пульмонолог. Если у ребенка появились первые симптомы заболевания, не нужно отправлять его в сад или в школу. Бабушкам и дедушкам следует тоже временно запретить контакты с заболевшими детьми, посоветовал специалист.

«Способы защиты и профилактики атипичной пневмонии — те же, что и при ОРВИ и гриппе. Так как инфекция передается воздушно-капельным путем, необходимо несколько раз в день проветривать помещение, чаще проводить влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств. Заболевшим детям и взрослым следует носить маску, если возникает острая необходимость покинуть дом во время болезни», — подытожил Новиков.

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      Вера Владзиевская
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